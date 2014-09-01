Депутат не виключає, що Верховна Рада працюватиме лише по вівторкам

13:58, 01 вересня 2014
Політика
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Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко не виключає, що з осені парламент працюватиме у пленарному режимі лише по вівторкам.

Депутати працюватимуть менше / gazeta.lviv.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої групи щодо законопроекту про очищення влади через люстрацію.

“Не виключено, що завтра парламент прийме рішення, що кожен пленарний тиждень у парламенті буде один сесійний день — вівторок”, - сказав депутат.

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