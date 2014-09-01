Депутат не виключає, що Верховна Рада працюватиме лише по вівторкам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої групи щодо законопроекту про очищення влади через люстрацію.

“Не виключено, що завтра парламент прийме рішення, що кожен пленарний тиждень у парламенті буде один сесійний день — вівторок”, - сказав депутат.

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