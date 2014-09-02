Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради

Сьогодні, 2 вересня, відбудеться останнє засідання четвертої сесії Верховної Ради сьомого скликання і відкриття п'ятої сесії - останньої перед достроковими парламентськими виборами.

Пленарне засідання розпочнеться о 10:00.

Народні депутати розглянуть законопроекти щодо організації позачергових парламентських виборів та виділення коштів на них. Як передає кореспондент УНІАН, розглядатиметься законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації та проведення виборів народних депутатів (№ 4531А), а також законопроект про внесення змін у додаток №3 до Закону “Про державний бюджет України на 2014 рік” (щодо збільшення видатків ЦВК на позачергові вибори народних депутатів у 2014 році) (№ 4464А).

Також парламент розгляне питання про порядок денного 5-ї сесії та внесення змін до календарного плану проведення 5-ї сесії.

Крім того, депутати розглянуть законопроекти про внесення змін до Митного і Податкового кодексів щодо спрощення ввезення продукції оборонного призначення.

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Депутати також розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законів щодо залучення транспорту для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації та районів можливих бойових дій.

Також ВР розгляне законопроект про особливий період у паливно-енергетичному комплексі.

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Розглядатиметься і законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав і законопроект про внесення змін до Закону “Про телебачення і радіомовлення” щодо встановлення процедури тимчасового обмеження трансляції та ретрансляції на території України програм телерадіоорганізацій, які не підпадають під юрисдикцію України.

Серед іншого, розглядатиметься законопроект про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції та законопроект про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН.