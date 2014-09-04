Сьогодні ВР може звільнити Гелетея - нардеп

Про це у соцмережі написав нардеп Олександр Аронець.

"Депутати в Раді подейкують, що сьогодні звільнять Міністра оборони Гелетея", - написав він.

Нагадаємо, Після того, як українські силовики потрапили в оточення у Іловайську, Президент Петро Порошенко побіцяв кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями під час проведення антитерористичної операції на сході України.

1 вересня Міністр оборони повідомив, що Росія програла гібридну війну Україні, операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено і потрібно вибудовувати оборону від Росії.



