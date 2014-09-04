Сьогодні ВР може звільнити Гелетея - нардеп

10:29, 04 вересня 2014
Політика
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У ВР сьогодні на закритому засідання можуть звільнити Міністр оборони. 

REUTERS

Про це у соцмережі написав нардеп Олександр Аронець.

"Депутати в Раді подейкують, що сьогодні звільнять Міністра оборони Гелетея", - написав він. 

публикацияОлександра Аронеца.

Нагадаємо, Після того, як українські силовики потрапили в оточення у Іловайську, Президент Петро Порошенко побіцяв кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями під час проведення антитерористичної операції на сході України.

1 вересня Міністр оборони повідомив, що Росія програла гібридну війну Україні, операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків завершено і потрібно вибудовувати оборону від Росії.


 

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