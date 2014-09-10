Кабмін заблокував призначення чиновника часів Януковича, якого запропонував Гелетей

23:36, 10 вересня 2014
Політика
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Сьогодні, 10 вересня, ввечері відбулося засідання Кабінету Міністрів, на якому розглядалися кандидатури на пости найвищого керівництва Міноборони.

Гелетей / mil.gov.ua

Про це повідомляють джерела ZN.ua у Кабміні.

Згідно з інформацією співрозмовників видання, в рамках засідання був затверджений перший заступник міністра оборони. Ним став Іван Руснак, який раніше вже обіймав посаду одного із заступників міністра. При цьому з призначенням кандидатури на посаду заступника глави Міноборони з питань реалізації надлишкового майна, контролю за землею та міжнародного військового співробітництва виникли проблеми.

Згідно з інформацією видання, міністром оборони Валерієм Гелетеєм на цю посаду був запропонований Володимир Омельянчук, який у часи правління скинутого президента Віктора Януковича обіймав посаду керівника апарату Міноборони за колишнього міністра Михайла Єжеля.

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За даними видання, керівництво Кабміну рішуче заблокувало затвердження Омельянчука, заявивши, що "це і є представник тієї злочинної влади, яка системно розікрала майно Міноборони". Таким чином, питання розгляду кандидатури Омельянчука був знятий з порядку денного.

Зазначимо, висування кандидатів на вищі посади в Міністерстві оборони попередньо узгоджуються з Верховним головнокомандувачем, президентом України.

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