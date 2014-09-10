Кабмін заблокував призначення чиновника часів Януковича, якого запропонував Гелетей
Сьогодні, 10 вересня, ввечері відбулося засідання Кабінету Міністрів, на якому розглядалися кандидатури на пости найвищого керівництва Міноборони.
Про це повідомляють джерела ZN.ua у Кабміні.
Згідно з інформацією співрозмовників видання, в рамках засідання був затверджений перший заступник міністра оборони. Ним став Іван Руснак, який раніше вже обіймав посаду одного із заступників міністра. При цьому з призначенням кандидатури на посаду заступника глави Міноборони з питань реалізації надлишкового майна, контролю за землею та міжнародного військового співробітництва виникли проблеми.
Згідно з інформацією видання, міністром оборони Валерієм Гелетеєм на цю посаду був запропонований Володимир Омельянчук, який у часи правління скинутого президента Віктора Януковича обіймав посаду керівника апарату Міноборони за колишнього міністра Михайла Єжеля.
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За даними видання, керівництво Кабміну рішуче заблокувало затвердження Омельянчука, заявивши, що "це і є представник тієї злочинної влади, яка системно розікрала майно Міноборони". Таким чином, питання розгляду кандидатури Омельянчука був знятий з порядку денного.
Зазначимо, висування кандидатів на вищі посади в Міністерстві оборони попередньо узгоджуються з Верховним головнокомандувачем, президентом України.