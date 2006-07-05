Кушнарьов дає голову на відсіч, що Тимошенко в опозиції робила б усе веселіше

Блок Юлії Тимошенко також блокував би діяльність Верховної Ради, якби в парламенті була створена широка коаліція.

Таку думку висловив народний депутат України від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

«Після створення широкої коаліції БЮТ опинився б в опозиції і почався б новий етап, не менш гострий, узгодження відносин більшості з опозицією. Даю голову на відсіч, що це було б ще веселіше, ніж зараз. БЮТ напевно блокував би трибуну і, без сумніву, були б такі ж тяжкі і болісні переговори і пошук компромісу. І тоді на порядок денний встало б питання про відносини правлячої коаліції і опозиції. Пригадайте: спочатку вони взагалі нічого не хотіли нам віддавати, ігноруючи при цьому норми законів і регламенту або підганяючи їх під себе. А коли ми проти цього заперечили - вони почали послідовно відступати. Спіткнулися ми на сфері відповідальності й прав опозиції», - цитує прес-служба слова Є.КУШНАРЬОВА.

Разом з тим представник Партії регіонів вважає, що створювати «з нуля» механізм взаємовідношення влади і опозиції, якщо це роблять діюча влада і опозиція, дуже складно. «Тут кожен зацікавлений одержати більше. Тому процес і йде так складно. Якби у нас зараз був закон про опозицію, чітко прописані принципи взаємостосунків коаліції більшості і опозиції - ми б пройшли цей шлях досить швидко», - вважає він.

Є.КУШНАРЬОВ назвав три принципові вимоги, при виконанні яких Партія регіонів могла б розблоковувати роботу Верховної Ради: формула голосування кандидатур спікера і прем`єра, розподіл комітетів і права опозиції. «Щодо формули голосування ми домовилися в першу чергу. Партія регіонів наполягає на пропорційному розподілі комітетів парламенту. В цьому випадку під її контроль повинні потрапити десять комітетів. Але ми готові поступатися», - підкреслив народний депутат.

При цьому він вважає, що під контроль опозиції мають потрапити не менше 6 комітетів: бюджетний, регламентний, з контролю за діяльністю правоохоронних органів, зі свободи слова, з прав людини і соціальний. «Це стандартний пакет, який забезпечує опозиції контроль над владою. До речі, це менше, ніж було у опозиції в минулі роки. Поки не прийнято закон про опозицію, ми пропонуємо зафіксувати права опозиції, включивши їх в регламент. У нас зараз немає інших важелів впливу, окрім блокування. А цей документ дасть нам право включати питання в порядок денний або один раз на місяць формувати порядок денний парламенту на власний розсуд. Все це для того, щоб наша робота була ефективною. Інакше навіщо нам взагалі ходити у парламент, якщо ми не можемо ні на що впливати?», - пояснив Є.КУШНАРЬОВ.