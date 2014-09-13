Баррозу: Росія не була проти вступу України до ЄС, але проти НАТО

Євросоюз розмовляв з Росією щодо підписання асоціації з Україною.

Про це заявив спеціальний гість 11-й Щорічній Зустрічі "Ялтинської Європейської Стратегії" (YES) Жозе Мануель Баррозу у п'ятницю ввечері в Києві, пише "Дело".

"Президент Росії висловлював певні сумніви і заперечення з приводу наших домовленостей з Україною. І це неправда, що Росію не інформували про наші переговори з Україною. Це брехня!" - запевнив Баррозу.

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"Я публічно кажу, що це неправда, що вони (Росія) не отримували інформацію". За словами президента Єврокомісії, Росія знала про події і ЄС надавав їй різного рівня інформацію. "Тому що, я повинен вам сказати дуже щиро, нашою метою ніколи не було створення проблем з такою країною, як Росія, - пояснив Баррозу. - У нас не було в цьому ніякого інтересу, і ми не думаємо, що це (конфронтація в питанні створення ЗВТ - Ред.) корисно для України".

При цьому голова Єврокомісії зазначив, що за останні 10 років контактів на вищому рівні найбільше мав з Росією - мінімум 25 зустрічей з Володимиром Путіним. За словами Баррозу, Росія з самого початку не мала заперечень проти того, що Україна підпише асоціацію з ЄС.

"Реальність така, що Росія спочатку сказала, що не має жодних заперечень проти підписання Україною асоціацію з ЄС. Росія навіть сказала, що не має заперечень проти того, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Водночас вони виступали проти вступу України в НАТО, це була постійна позиція Росії", - повідомив глава Єврокомісії. Така поведінка РФ Баррозу пояснює зміною позиції Кремля з метою створення Євразійського союзу.