У Києві розпочалися з'їзди партій “Батьківщина”, ВО "Свобода" та “Народний фронт”
У Києві проходить другий етап ХХІХ з'їзду Всеукраїнського об'єднання «Свобода», XIII з'їзд партії «Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” та партії "Народний фронт".
Як передає кореспондент УНІАН, на з'їзд «Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” прибули 184 делегати.
За даними прес-служби «Батьківщини», на з’їзді також присутні дипломати, зокрема, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, духовенство, видатні громадські діячі. Очікується, що з’їзд затвердить передвиборну програму партії, з якою "Батьківщина" піде на дострокові парламентські вибори. Крім того, буде затверджено кандидатів у народні депутати від партії.Читайте такожЯценюк і Турчинов розділили посади в своїй партії та взяли до себе низку відомих українців (список)
На з’їзді ВО "Свобода" присутні делегати з усієї України, зокрема з Криму.Як нагадали у прес-службі, на першому етапі з’їзду, що відбувся 5 вересня, делегати ухвалили рішення про участь «Свободи» у позачергових виборах до Верховної Ради України. По завершенні з’їзду відбудеться представлення українсько-грузинської громадської ініціативи «Допомога друзям». Грузія зголошується прийняти на реабілітацію 300 дітей учасників антитерористичної операції на сході України. У свою чергу, українська сторона зобов’язується забезпечити покриття транспортних витрат – це завдання бере на себе Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Як передає кореспондент УНІАН, з'їзд партії "Народний фронт" відбувається у приміщенні «Мистецького арсеналу».
В ході з'їзду, як очікується, буде висунуто кандидатів у народні депутати на дострокових парламентських виборах.
На з'їзді присутні лідери партії - прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.