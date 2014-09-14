У Києві розпочалися з'їзди партій “Батьківщина”, ВО "Свобода" та “Народний фронт”

Як передає кореспондент УНІАН, на з'їзд «Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” прибули 184 делегати.

За даними прес-служби «Батьківщини», на з’їзді також присутні дипломати, зокрема, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, духовенство, видатні громадські діячі. Очікується, що з’їзд затвердить передвиборну програму партії, з якою "Батьківщина" піде на дострокові парламентські вибори. Крім того, буде затверджено кандидатів у народні депутати від партії.Читайте такожЯценюк і Турчинов розділили посади в своїй партії та взяли до себе низку відомих українців (список)

На з’їзді ВО "Свобода" присутні делегати з усієї України, зокрема з Криму.Як нагадали у прес-службі, на першому етапі з’їзду, що відбувся 5 вересня, делегати ухвалили рішення про участь «Свободи» у позачергових виборах до Верховної Ради України. По завершенні з’їзду відбудеться представлення українсько-грузинської громадської ініціативи «Допомога друзям». Грузія зголошується прийняти на реабілітацію 300 дітей учасників антитерористичної операції на сході України. У свою чергу, українська сторона зобов’язується забезпечити покриття транспортних витрат – це завдання бере на себе Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, з'їзд партії "Народний фронт" відбувається у приміщенні «Мистецького арсеналу».

В ході з'їзду, як очікується, буде висунуто кандидатів у народні депутати на дострокових парламентських виборах.

На з'їзді присутні лідери партії - прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.