Третій гуманітарний конвой РФ виїхав з території України - ЗМІ

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, близько 200 Камазів перетнули російсько-український кордон і вже перебувають на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 20 вересня, автомобілі російського «гуманітарного конвою» перетнули кордон з Україною на пропускному пункті у Ростовській області.

Читайте такожРНБО не знає, що привіз в Донецьк третій "гуманітарний конвой" із Росії19 вересня в РНБО заявили, що Україна не отримала ніяких офіційних даних про склад і маршрут третього «гуманітарного конвою» РФ.

Довідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками. 24 серпня в Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією і проросійськими терористами, 13 вересня. Наступного дня прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» з 216 машин уже покинув територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.

МЗС України поставило вимогу до Росії припинити провокації з так званими «гуманітарними конвоями».