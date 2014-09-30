Bloomberg: Меркель вважає, що на ЄС і США чекає затяжна українська криза

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, цілком можливо, що Європейський Союз і США ще дуже довгий час будуть втягнуті в протистояння з Росією через її дії в Україні, і 40-річна історія комуністичної Східної Німеччини служить тому доказом, про це пишуть Арне Делфс і Брайан Паркін у статті, яка називається "Меркель вважає, що на ЄС і США чекає затяжна українська криза", опублікованій на сайті Bloomberg.com.

«Поки я не бачу ніяких змін у позиції Росії», - сказала Меркель на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Фінляндії Олександром Стуббом вчора в Берліні. «Я сама з колишньої Східної Німеччини. Нам знадобилося 40 років, щоб подолати Східну Німеччину. Іноді в історії потрібно бути готовим до довгого шляху, і не питати після чотирьох місяців, чи є сенс дотримуватися наших вимог».

Стубб, чия країна має найдовший кордон з Росією порівняно з іншими країнами-членами ЄС, погодився, що український конфлікт не буде вирішено найближчим часом. «Ця ситуація триватиме ще довго», - сказав він.

Українська армія понесла найбільші втрати з моменту підписання угоди про припинення вогню з проросійськими бойовиками 5 вересня. За останню добу дев'ять українських військових були вбиті і 27 поранені в результаті атак, заявив учора прес-секретар РНБО Андрій Лисенко. Конфлікт, який викликав найбільшу кризу після холодної війни між Росією і країнами НАТО, забрав життя понад 3500 осіб і змусив, щонайменше, 615 000 осіб покинути свої будинки, за оцінками ООН.

60-річна Меркель, дочка лютеранського пастора, виросла в Східній Німеччині. Державу Східного блоку було засновано після Другої світової війни в радянській зоні окупації Німеччини в 1949 р. Берлінська стіна була зруйнована після масових протестів у 1989 р., і Східна Німеччина припинила своє існування 3 жовтня 1990 року, коли відбулося возз'єднання Німеччини.

«Довіру зруйновано»

Протягом холодної війни американські, англійські та французькі війська були розміщені в Західному Берліні - частина території, яка опинилася в пастці за залізною завісою.

«Ніхто не очікував, що Путін прийме таке серйозне рішення, щоб повернути нас до Європи періоду до 1989 р.», - Петер Віттіґ, посол Німеччини в США, сказав вчора на урядовому обіді Bloomberg у Вашингтоні.

«Довіру було зруйновано політикою Путіна в Україні», - сказав Віттіг. « І мені здається, буде досить складно відновити цю довіру».

Фінські винищувачі знаходяться в стані бойової готовності для перехоплення іноземних літаків після того як російські літаки неодноразово порушували повітряний простір самого північного члена Євросоюзу. Фінляндія і сусідня Швеція минулого місяця також домовилися про тіснішу співпрацю з НАТО, підписавши угоду, яка дозволить військам Альянсу більш вільно використовувати території цих двох країн.

46-річний Стубб сказав, що не буде просити про повне членство в НАТО для Фінляндії до кінця свого терміну перебування на посаді прем'єр-міністра.

«Чи означає це, що ми не можемо обговорювати членство Фінляндії в НАТО? - сказав він, - абсолютно ні. Насправді у Фінляндії ведуться досить жваві і активні дискусії про членство в НАТО. Але тільки 25% виборців у нашій країні підтримують вступ до НАТО. Тому ми, звичайно, обговорюємо це питання, але, можливо, доведеться почекати, коли ситуація покращиться».