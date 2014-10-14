Затримані під час зіткнень під Радою активісти знаходяться у відділеннях міліції - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

"Зокрема, 21 затриманого доставлено до Святошинського райуправління міліції, 16 - до Голосіївського", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в день Покрови Божої Матері Всеукраїнське об'єднання «Свобода» провело в Києві традиційний Марш слави героїв. Активісти «Свободи» кількатисячною організованою колоною пройшли вулицями Києва до будівлі Верховної Ради. Активісти пікетували парламент з вимогою визнати ОУН і УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Акція «Свободи» пройшла злагоджено і спокійно.

Читайте такожНа Майдані близько трьох тисяч "свободівців" зібралися на Марш слави героїв (фоторепортаж)

Тим часом, близько 12.00, до ВР прибула група невідомих людей у балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кинули коктейлі Молотова в будівлю Верховної Ради, а також петарди. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями.

У коментарі журналістам лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок висловив упевненість, що до провокацій біля ВР причетні «люди Медведчука» (мається на увазі екс-глава Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук - УНІАН). Тягнибок також розповів, що активісти «Свободи» оточили провокаторів і допомогли таким чином працівникам правопорядку затримати їх.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будівлі парламенту.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, загалом затримано 50 учасників провокацій біля будівлі Верховної Ради.

В результаті сутичок та провокацій постраждали 15 співробітників міліції та 9 військовослужбовців Національної гвардії.