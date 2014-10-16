Аваков прогнозує, що в рамках люстрації у МВД звільнять кілька десятків вищих офіцерів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прогнозує, що на виконання Закону «Про очищення влади» буде звільнено кілька десятків вищих офіцерів міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

Також Аваков заявляє, що будуть призначені відповідні перевірки щодо тих співробітників МВС, які могли бути причетні або брали участь у подіях в Україні, починаючи з жовтня 2013 року по лютий 2014 року.

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«Свої пости покинуть кілька десятків вищих офіцерів (у лавах МВС), і будуть призначені відповідні перевірки відповідно до закону про люстрацію щодо тих працівників МВС, які могли бути причетні, були причетні або брали участь у подіях, пов'язаних з переслідуванням з жовтня 2013-го по лютий цього року (активістів) у зв'язку з подіями Революції гідності», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», прийнятий Верховною Радою 16 вересня.

15 жовтня закон було опубліковано в газеті "Голос України".