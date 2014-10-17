Україна поверне Крим ще до того, як Навальний чи Ходорковський стануть президентом Росії – Лисенко

Так в ефірі телеканалу “112 Україна” прокоментував прес-офіцер Антитерористичного центру Андрій Лисенко заяви згаданих політиків про те, що під час їх гіпотетичного президентства Крим залишиться у складі Росії.

“Я більш ніж упевнений, що поки вони (Навальний і Ходорковський, – Ред.) стануть керувати Росією, Крим вже буде наш. І їм не доведеться повертати”, – сказав Лисенко.

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Нагадаємо, Навальний в інтерв’ю головного редактора “Еха Москви” Олексія Венедиктова прямо заявив, що в разі свого обрання, не має наміру повертати Крим Україні. І навіть порівняв півострів з бутербродом з ковбасою, який “передають туди-сюди”.

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Ходорковський висловився більш обтічно, заявивши, що рішення кримського питання зажадає декількох десятиліть, і він не доживе до того дня, коли це станеться.

Відзначимо, що раніше екс-глава ЮКОСА заявляв, що, поки живий, готовий взяти на себе обов’язки президента Росії.