Євродепутат вирішив мобілізувати колег для допомоги українським пораненим і школярам

Про таке рішення він повідомив в інтерв'ю власному кореспонденту агентства УНІАН після того, як минулого тижня відвідав східний регіон Украіни.

"Про те, що я побачив і почув, я б ніде не прочитав. Це допомогло мені отримати повне уявлення того, що відбувається в Україні. Ситуація дуже складна і може загостритися, особливо в гуманітарному плані, з початком зими", - сказав політик.

У цьому зв'язку Ауштрявічюс висловив переконання, що політична підтримка Україні з боку Європи має "знайти практичний вимір" в плані гунітарноі допомоги.

"Я зберу додаткову інформацію щодо протезування кінцівок, можливість створити клініку європейського рівня там, де можна більш оптимально надати допомогу. Інше питання - допомога дітям. Я думаю про можливість запросити цілі класи в європейські країни. Це треба вирішувати якомога швидше, щоб вони оминули холодну зиму, а це значить, що треба шукати потенційних донорів, країни, муніципалітети, які повинні це робити", - пояснив свій задум депутат Європейського парламенту.

Читайте також2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТОСам Ауштрявічюс має намір "зробити стільки, скільки зможе". "Я постараюсь розповсюдити цю інформацію серед колег з поясненням ситуації. Я буду розмовляти зі своїми колегами у Литві та в інших країнах, де я буду, щоб ми про це думали та шукали рішення", - деталізував він можливі наступні кроки.

Політик зазначив, що у нього особисто склалося враження, що "ми починаємо забувати про ситуацію в Україні, а вона залишається дуже напруженою". "Обстріли військ АТО, втрати, загибель людей. Це велика проблема, але виглядає так, що ми звикли до цього, і що вона вирішаться сама собою, але це не так. Треба зробити все можливе, говорити між собою і якомога найскоріше допомогти Україні", - наголосив депутат ЄП.

Ауштрявічюс повідомив, що він побував Дніпропетровській області, був у Червоноармійську та Краматорську і зустрічався як з представниками влади, так і з засобами масової інформації, неурядовими організаціями, побував в обласної лікарні, де "побачив на власні очі важкі поранення бійців Національної гвардії та збройних сил Украіни". "Після зустрічей з медицинським персоналом стало зрозумілим, що треба зробити, щоб допомога пораненим була більш ефективною", - підкреслив він.