В адміністрації американського президента зазначили, що в розмові з Путіним Байден шукатиме дипломатичний шлях вирішення ситуації, яка виникла навколо українського кордону.

Президент США Джо Байден сьогодні поговорить по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. За словами високопоставленого представника адміністрації США, Байден прагне знайти дипломатичний шлях зниження напруженості на кордоні Росії та України.

"Ми готові до дипломатії і дипломатичного шляху вперед, - сказало джерело. - Але ми також готові реагувати, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну", повідомляє Голос Америки.

Уточниться, що телефонна розмова організована за запитом Путіна. Два лідери поговорять по телефону вже вдруге за місяць: на початку грудня вони обговорювали ситуацію на російському боці кордону з Україною, де, згідно з оцінками розвідки на підставі супутникових знімків, на той момент знаходилося близько 70 тис. російських військовослужбовців. Аналітики американської розвідки прогнозують, що Путін планує стягнути в цей район до 175 тис. військовослужбовців.

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Колишній посол США в Росії Майкл Макфол в бесіді з "Голосом Америки" сказав: "Байден чинить правильно, приймаючи запит Путіна про телефонну розмову. Якщо Путін зробив такий запит, значить, йому є що сказати. Але Байден також повинен донести до нього свій посил. По-перше, Байден повинен дати зрозуміти, що серйозні переговори про європейську безпеку повинні включати набагато ширший порядок, ніж запропонував Путін, включаючи загрози безпеці з боку Росії, такі, як анексія Криму, визнання Південної Осетії і Абхазії, а також російські сили, що окупують території в Україні, Грузії та Молдові".

"По-друге, Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що при будь-якому обговоренні безпеки і суверенітету України за столом переговорів повинні бути присутні українці. Можливо, Європі потрібен формат Гельсінкі 2.0. Але Європі не потрібен формат Ялта 2.0", - зазначив Макфол.

США неодноразово запевняли Україну у своїй підтримці і надали їй допомогу у сфері безпеки на десятки мільйонів доларів. Білий дім також неодноразово заявляв, що вторгнення Росії спричинить "серйозні наслідки", включаючи жорсткі економічні санкції і посилення підтримки безпеки України.

Представник Ради з національної безпеки повідомив "Голосу Америки", що США покладаються на свої альянси в регіоні для досягнення дипломатичного рішення.

"Ми як альянс дотримуємося єдиної позиції в питанні про наслідки, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне діяти проти України, – сказало джерело. - Але ми також єдині в нашій готовності вести принципову дипломатичну взаємодію з Росією... ми будемо дотримуватися принципу "нічого не говорити про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну"".

Представники адміністрації відмовилися публічно реагувати на вимоги Москви, в тому числі про відмову прийняти Україну в НАТО і скорочення присутності Альянсу в Центральній і Східній Європі.

Високопоставлений представник адміністрації заявив: "Ми вважаємо, що зможемо домогтися найбільшого прогресу за столом переговорів, сидячи один навпроти одного за закритими дверима і підтримуючи постійні консультації з нашими союзниками і партнерами. Так що в даний час у нас немає ніяких планів по публікації документа або проекту угоди, як це зробила російська сторона".

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