Україну цікавить потужна санкційна політика проти Росії ще до ймовірної ескалації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну цікавить потужна санкційна політика проти Росії ще до ймовірної ескалації з її боку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що лідери деяких держав погрожують Росії запровадити потужну санкційну політику у випадку ймовірної ескалації з її боку.

"Тут, мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді ймовірної ескалації може й не бути", - заявив він.

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На запитання журналістів про те, яким чином реагували представники інших держав на такі заклики України, Зеленський відповів наступне: "Мені здається, що ті факти, які я доводив, спрацювали… Подивимось на результат".

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Антоніна Доломанжи