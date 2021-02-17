До ЦНАП можна буде звертатися для перерахунку пенсій, оформлення пільг та інших видів соціальної допомоги.

Кабінет міністрів України спростив доступ до державних послуг для громадян, надавши можливість звертатися до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) для перерахунку пенсій, оформлення пільг та інших видів соціальної допомоги.

Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Відтепер до Центрів можна буде звертатися з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг, з приводу перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги непрацюючій особі, надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо. Це продовження нашої політики - "державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників", - наводяться в повідомленні слова Шмигаля.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг", метою якої є забезпечення і функціонування такої платформи ("Платформа Центрів Дії") для поліпшення якості роботи Центрів надання адмінпослуг.

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Автор: Катерина Жирій