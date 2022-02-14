Спікер українського парламенту закликав й інших іноземних колег також не залишатися осторонь у справі підтримки України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що цього тижня має відбутися візит до України представників Сейму та Сенату Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Спікер нагадав, що останнім часом у парламенті відбулася низка зустрічей з іноземними політиками.

"Цього тижня заплановано візит делегації на чолі з віце-маршалком Сейму Польщі Ришардом Терлецьким та маршалком Сенату Польщі Томашем Гродським. Тому я дуже хочу подякувати всім нашим парламентським колегам, які в такий непростий час демонструють свою солідарність з українським парламентом, з українським народом", - сказав Стефанчук.

Він закликав інших колег у парламентах світу, аби вони "не залишалися осторонь цих процесів".

"Ми відкриті до міжпарламентського діалогу і готові спілкуватися з нашими колегами теж у режимі 24/7. Тому що для нас дуже важлива їхня дипломатична позиція щодо підтримки України, її безпеки, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час розмови 13 лютого запросив президента США Джозефа Байдена найближчими днями відвідати Україну.

Однак, за даними джерел журналістів, позитивної відповіді від Байдена на запрошення Зеленського не було.

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