За словами Олексія Данілова, на сьогодні є інформація, що певні громадяни Франції, Венесуели, Сербії та інших країни мають намір приїхати на окуповані території.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попереджає усіх іноземних посадовців та депутатів відмовитись від участі у спостереженні за виборами до Державної думи Російської Федерації на українських окупованих територіях Криму і Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив під час брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

"Ми хочемо попередити усіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь у цьому фарсі на території Донецької і Луганської областей і на території Криму. Якщо вони там з'являться в якості офіційних спостерігачів або якихось інших осіб під час виборів, незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть вони якимись іншими посадовими особами, або матимуть той чи інший імунітет, - вони обов'язково, ми попереджаємо, будуть під санкціями нашої країни", - сказав він.

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"Ми не визнаємо, що територія Криму є територією Російської Федерації, і ми чітко розуміємо, що відбувається на території Донецької і Луганської областей, там де зараз вже сьогодні заздалегідь почалося так зване "голосування" у Державну думу Російської Федерації", - зазначив Данілов.

За його словами, на сьогодні є інформація, що певні громадяни Франції, Венесуели, Сербії та інших країни мають намір приїхати на окуповані території.

"Я ще раз наполягаю, що усі вони без виключення, не зважаючи на те, що будуть під якимось дипломатичним чи іншим імунітетом, будуть під санкціями нашої країни", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада національної безпеки і оборони вирішила, що проти усіх організаторів виборів до Державної думи Російської Федерації на українських окупованих територіях будуть запроваджені санкції. Санкції будуть запроваджені указом президента України Володимира Зеленського.

Автор: Віталій Саєнко