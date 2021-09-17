Журналіст при цьому зазначив, що сам Данілов з Луганська.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що напружується, коли чує російську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання ради.

Один із журналістів поставив запитання про рішення виділити на засідання РНБО наступного року понад 300 млн грн, однак зробив це російською мовою.

"З огляду на, що це дорадчий орган, куди підуть ці гроші?" - Запитав журналіст російською.

Данілов попросив уточнити запитання.

"Давайте ще раз уточніть, а то я не зовсім зрозумів запитання. Ви російською розмовляєте, ще раз давайте", - сказав секретар РНБО.

Після цього журналіст перепросив: "Мені на українську перейти?".

Секретар РНБО відповів: "Ну я не знаю... Я напрягаюся, коли слухаю російську. Вже так склалося".

При цьому журналіст зі свого боку додав, що Данілов з Луганська, а отже "повинен розуміти".

"Слухайте, якщо я з Луганська, так що, ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською мовою? Це придумали собі, скажімо так, нісенітницю і зараз її несете чомусь по світу. Дивіться, кількість патріотів, яка була і є в Луганську, повірте, вона, може, не менша, ніж у Львові", - зазначив Данілов.

Тоді журналіст повторив своє запитання про фінансування РНБО українською мовою.

Читайте такожВ Одесі посадовець забув українську мову і "завис" під час виступу (відео)"Я вам доповідаю, шановні друзі, що бюджет апарату РНБО не збільшився ні на копійку. Він як був торік 250 мільйонів, так і лишився. Гроші, про які ви кажете, додаткові, це було виділено цілеспрямовано, ми ведемо зараз програму Центру протидії дезінформації. З урахуванням того, що цей центр приписали до апарату РНБО, саме ці додаткові гроші будуть іти саме на цей Центр", - відповів Олексій Данілов.

15 вересня Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.

Раніше Олексій Данілов запропонував Україні відмовитися від кирилиці та перейти на латиницю. Він також спробував й сам перейти на латиницю, але "проколовся".

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Автори: Віталій Саєнко, Катерина Комолова