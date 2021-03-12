У Москві заявили, що питання територіальної приналежності півострова нібито "закрите".

Російська Федерація не допустить спроб відчуження окупованого Криму, попри українську стратегію деокупації та реінтеграції.

Про це заявив голова Комітету Державної Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС.

На його думку, питання територіальної приналежності півострова нібито "закрите", а деокупація і реінтеграція з боку України не зможе скасувати підсумки так званого "кримського референдуму".

"Це головний "кит", який необхідно усвідомити Києву. І ніякі спроби відчуження своїх територій Росія не допустить", - додав Слуцький.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

"Історичний документ, який повинен був бути ще у 2014. Чіткий сигнал: ми не тільки закликаємо світ допомогти повернути Крим, Україна сама серйозно і системно над цим працює з ініціативи президента", - написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він також описав "три кити" повернення Криму: стратегія, яку схвалили сьогодні, консолідація і синергія.

"Відновлення міжнародного права і як наслідок - повного українського суверенітету над АР Крим та м. Севастополь", - додав він.

Окупація Криму:

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Денис Прядко