Також народні депутати уточнили положення законодавства щодо виконання заступниками міністра його повноважень.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби (№4531).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з подальшим техніко-юридичним редагуванням, проголосували 289 народних депутатів із 378, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом, зокрема, встановлюється, що у разі якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна й та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра понад 30 днів.

Також встановлюється, що перший заступник міністра, заступники міністра дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі утворення) доручення.

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Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання ряду обов’язків міністра, визначених в законі "Про центральні органи виконавчої влади".

Якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених в законі "Про центральні органи виконавчої влади".

Забороняється також покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

Водночас, відхилено було поправку, якою встановлювалося, що одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету міністрів України не може бути подана більше ніж три рази протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання ВР.

Крім того, законом встановлюється, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження держслужби на період дії карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, оголошуються протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом, відповідно до черговості укладення контрактів про проходження держслужби на відповідні посади.

У разі відсутності переможця конкурсу на посаду, суб’єкт призначення ухвалює рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Також законом передбачається, що контракти про проходження держслужби на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Оголошені добори для призначення на вакантну посаду держслужби на період дії карантину, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються.

У разі якщо на день набрання чинності цим законом рішення про призначення на посаду держслужби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються.

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Спеціальна перевірка, встановлена законом "Про запобігання корупції", не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади держслужби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними держслужби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб вже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім ряду положень закону, які набирають чинності через 60 днів з дня його опублікування.

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Автор: Таня Поляковська