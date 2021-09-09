Антирейтинг очолили Лукашенко й Путін.

81% опитаних українців негативно ставляться до російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у результатах проведеного опитування Соціологічної групи Рейтинг у період з 2 по 4 вересня.

Рейтинг іноземних політиків, щодо яких громадяни України висловилися найприхильніше, очолили канцлер Німеччини Ангела Меркель (73% проти 19%) та американський президент Джо Байден (64% проти 19%).

Соціологи зауважили, що за останні кілька місяців ставлення до Байдена покращилось, а до Меркель – навпаки погіршилось.

Читайте такожПутін не поїде на Генасамблею ООН, де міг, ймовірно, зустрітися з Зеленським57% проти 19% позитивно налаштовані й щодо президента Франції Еммануеля Макрона, ще 23% зізналися, що не можуть оцінити іноземного главу або не знають, хто він.

Рейтинг симпатій українців замикає президент Польщі Анджей Дуда – 54% проти 10%. Не змогли оцінити або не знають такого аж 37%.

Олександр Лукашенко, який наполягає, що він – президент Білорусі, очолив рейтинг антипатій. 59% респондентів висловилися негативно про політика, водночас 34% – позитивно.

Помітно, що рейтинг Лукашенка в Україні протягом 2021 року різко впав – з 45% прихильників до 34%, а за останні два роки – удвічі (з 67% до 34%).

Антирейтинг серед іноземних політиків упевнено очолює глава Кремля Володимир Путін – 81% проти 15%.

Серед кого і як проводили опитування

Фахівці опитали 2500 українців віком від 18 років у всіх областях України, крім окупованих територій Донбасу й Криму.

Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року

Як повідомляв УНІАН, у липні 70% українців висловили незгоду з тезами статті Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". Водночас про "один народ" заявили майже 13% співгромадян.

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Автор: Яна Ставська