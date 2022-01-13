Рішення про працевлаштування Левченко було ухвалене через 5 днів після виходу журналістського розслідування.

Марію Левченко, яка вже кілька років була помічницею Зеленського й перебувала у його кабінеті, але отримувала зарплату в ТОВ "Квартал-95", офіційно працевлаштували в Офіс президента.

Про це повідомляє Слідство.інфо з посиланням на отриману письмову відповідь ОП.

Левченко є дружиною Олександра Гогілашвілі, який був звільнений з посади заступника глави МВС після скандалу з патрульними.

Журналісти зауважують, що рішення про працевлаштування Левченко було ухвалене через 5 днів після виходу їхнього розслідування про зв’язки подружжя Левченко-Гогілашвілі та керівника ГУ розвідки Кирила Буданова.

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В ОП не змогли повідомити деталі про зарплатню Марії Левченко і переадресували це питання до Державного управління справами.

Як встановило раніше Слідство.інфо, Марія Левченко пересувається у супроводі охорони та на спецавтомобілях СБУ з номерами прикриття.

Скандал з Гогілашвілі

ЗМІ зацікавилися біографією колишнього заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі після того, як він погрожував групі патрульних, які затримали посадовця через порушення ПДР.

У грудні стало відомо, що Гогілашвілі не тільки має стосунки з особистою помічницею Зеленського, а й мешкає в одному домі з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Гогілашвілі приїхав до України з Росії. В Україні, за словами самого ж екс-заступника глави МВС, у 2019-му отримав громадянство. При цьому журналістам не вдалося знайти у реєстрах підтвердження того, що громадянство РФ у Гогілашвілі відібрали.

Крім того, ЗМІ віднайшли у мережі спільне фото Гогілашвілі з "єдиноросом" Миколою Валуєвим. За його словами, російський депутат нібито відвідував онкохворих дітей, якими опікувався сам Гогілашвілі.

Встановлені факти, стверджували розслідувачі, з огляду на тісне проживання з головою української розвідки можуть становити загрозу національній безпеці.

"Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити", - йшлося у сюжеті.

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