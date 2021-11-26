Чаус перебуває під посиленою охороною та захистом СБУ.

Вищий антикорупційний суд зібрався на засідання у справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про хабар у розмірі 150 тисяч доларів. На засідання Чаус прийшов у бронежилеті.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в Telegram.

Адвокати Чауса подали клопотання про розгляд справи в закритому режимі, тому що нібито відкрите засідання створює ризики для життя і здоров'я екс-судді. При цьому захисники заявили, що нібито під час розгляду справи буде повідомлена закрита інформація.

Крім того, адвокати вважають, що справа вкрай резонансна, а журналісти можуть спотворювати інформацію. У свою чергу колегія відмовила в закритому режимі засідання суду.

Читайте такожАваков вперше назвавши причину своєї відставкиВарто відзначити, що Чаус прийшов до суду в бронежилеті. Також він знаходиться під посиленою охороною та захистом СБУ.

Затримання екс-судді Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис.доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, покинув територію України. Він був оголошений в розшук.

Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові. Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 Листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

Читайте такожРизик вторгнення Росії в Україну: Путін хоче домовитись з Байденом – РНБО17 травня Telegram-канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить в добровільність подібних звернень і справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали, включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

31 Липня 2021 року в СБУ заявили, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення та позбавлення волі. У зв'язку з цим відносно Чауса "вжито заходів для забезпечення його безпеки".

Водночас ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими. У свою чергу НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинуваченого в корупції.

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діятиме протягом 60 діб.

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Автор: Анастасія Горбачова