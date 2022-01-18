Речник відомства розповів, що МЗС не отримувало від Росії інформацію про евакуацію співробітників її дипустанов з України

Міністерство закордонних справ України заявляє, що не отримувало від Російської Федерації інформацію про евакуацію її співробітників посольства і консульств Росії з території України.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив кореспонденту УНІАН.

"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників", - заявив Ніколенко.

Як сказав речник, зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.

Зокрема, на території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

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"Незважаючи на складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії", - наголосив речник.

Евакуація російських дипломатів з України: що відомо

Раніше американська газета The New York Times написала, що на початку січня діти та дружини російських дипломатів в Україні почали покидати нашу країну. Також повідомлялося, що у майбутньому від'їзд співробітників посольства та консульств має продовжитися.

У МЗС Росії після цього заявили, що посольство РФ у Києві працює в штатному режимі. Інших даних щодо роботи російських дипустанов в України там не надали.