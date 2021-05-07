Держсекретар приїхав в Київ, щоб підтримати як український уряд, так і американських дипломатів, для яких останні роки були дуже нелегкими.

Коли Держсекретар США востаннє відвідував Україну, процес імпічменту й всі неприємності, пов'язані з ним, були в центрі уваги. Держдепартамент теж тоді втягнули в скандал навколо Дональда Трампа і його рішення заморозити військову допомогу для української армії, щоб змусити Київ почати розслідування проти Джо Байдена і його сім'ї.

Тогочасний Держсекретар Майк Помпео звільнив посла Вільяма Тейлора на кілька тижнів раніше, щоб просто не зустрічатися з ним в Києві. Помпео був одним з найбільш лояльних до Трампа членів американського уряду. І він не хотів потрапити на фото, де він буде стояти поруч з ключовим свідком у справі про імпічмент, - пише Foreign Policy.

Трохи більше ніж через рік в Київ приїхав новий Держсекретар Ентоні Блінкен. І це був один з перших його офіційних закордонних візитів на посаді, в ході якого він провів зустрічі з низкою українських чиновників.

"Його першим завданням, за словами чиновників США і Заходу, було підтвердити підтримку України у війні проти російських сил. І цей сигнал став гостро необхідним після того, як Москва минулого місяця стягнула війська до українського кордону. Його друге і більш тонке завдання, виконане за зачиненими дверима - це продемонструвати підтримку власним "військам". Посольство США в Києві працює без посла більше двох років", - пише видання.

Читайте такожWP: Блінкен підійшов до України з "батогом і пряником", але чи це спрацює?Кар'єрного дипломата Марі Йованович відкликали з української столиці через кампанію оточення Трампа, яка переросла в скандал. Тейлор, який колись теж був послом в Україні, сказав Foreign Policy, що вся сага імпічменту "дуже погано вплинула на мораль всієї дипломатичної служби". І в Україні це було особливо відчутно. На думку Тейлора, візит Блінкена може допомогти виправити ситуацію. Він сказав, що посольство в Києві разом з повіреною у справах Крістіною Квін зіштовхнулися з надзвичайними викликами, яких немає у більшості американських посольств.

"І не лише через попередню адміністрацію, а й через те, що вони в країні в стані війни. Працювати в посольстві у країні, яка веде війну, - це важка робота, кожен аспект роботи під дуже серйозною напругою", - пояснив Тейлор.

У четвер між переговорами з українськими чиновниками Блінкен провів віртуальну зустріч з працівниками посольства США в Києві. Держдепартамент досі намагається за можливості проводити події онлайн через COVID-19.

В квітні Росія стягнула десятки тисяч солдатів до українського кордону, а також морські сили в Чорне море, виправдовуючи це "військовими навчаннями". Це стривожило Україну і Захід, які запідозрили, що насправді Кремль готує новий військовий наступ, щоб випробувати характер Джо Байдена і Володимира Зеленського. Західні дипломати вважають, що візит Блінкена в Київ послав своєчасний сигнал Москві про те, що їй варто переглянути свої цілі.

"Делегація США приїжджає і каже: ми на боці України. Це означає, що російським військовим потрібно зважати на це", - сказав посол Естонії в Україні Каімо Кууск.

Хоч напруга дещо зменшилася, Росія все ще не відвела всі свої війська від кордону. Це означає, що цілий спектр загроз все ще нависає над Києвом.

Читайте також"Дати немає, але є зацікавленість": в ОП прокоментували можливу зустріч Зеленського з Байденом"Все ще існує реальна загроза для південно-східної України, яка надходить з Чорного моря. Путін випробовує, тисне і досліджує, щоб побачити, чого він може досягти. Коли йому чинять опір, він хоча б відступає", - сказав Тейлор.

Посол Естонії зауважив, що мирні переговори між Києвом і Москвою зайшли в глухий кут. А конфлікт опинився в підвішеному стані. Росія використовує військову мобілізацію, щоб спробувати залякати Україну і повернути собі вплив.

"У Росії закінчилися важелі впливу. Що у неї є? Корупційні гроші або груба сила. Але у випадку нинішньої влади в Україні, здається, корупційні гроші не спрацьовують", - сказав Кууск.

Візит Блінкена до Києва

6 травня держсекретар США провів низку зустрічей у Києві. Зокрема, він поспілкувався з президентом, прем'єром, главою МЗС та представниками громадськості.

За словами глави МЗС Кулеби, Україна і США досягли важливих домовленостей в питаннях безпеки

Сам Блінкен заявив, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи і впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Переклад: Лесь Димань