Вже наступного тижня в країнах-союзниках відбудуться зустрічі послів за ініціативою України.

В Офісі президента анонсували, що нова зустріч радників по формулі миру України відбудеться протягом місяця.

"Думаю, що вона відбудеться не пізніше, ніж протягом місяця", - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного телемарафону.

За словами посадовця, на цій зустрічі планують серед іншого обговорити результати роботи 10 робочих груп. Вони зараз працюють в Києві на рівні послів. Він додав, що аналогічний формат зустрічей послів за ініціативою України пройдуть і в інших країнах.

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"Розпочинають вже наступного тижня проводити такі зустрічі в США, Франції, Італії та багатьох інших країнах", - поділився Єрмак.

Формула миру та гарантії безпеки для України

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 липня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

5-6 серпня у Джидді, Саудівська Аравія, пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу. Зустріч стосувалась відновлення сталого й справедливого миру для України.

8 серпня в Офісі президента України опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру. У 8-сторінковому документі викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

11 серпня Україна розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій згідно з Спільною декларацією про підтримку нашої країни.

Наступний раунд мирних переговорів щодо російської війни проти України може відбутися в рамках саміту G20. Захід планують провести цього вересня в Індії.

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