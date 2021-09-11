Юрій Вітренко зазначив, що європейські компанії ще можна "переконати" не використовувати проект РФ.

Завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ще не перемога Російської Федерації. Проект ще можуть заблокувати США.

Про це розповів глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ході виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

За його словами, Вашингтон довго блокував реалізацію російського проекту. При цьому він вказав, що завершити будівництво змогли тільки після зняття ряду обмежень, тому для зупинки газопроводу необхідно, щоб США ввели нові санкції.

"Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ по цьому трубопроводу, таким чином він не буде працювати", - пояснив Вітренко.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв'язку домовленістю США і Німеччини щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" відзвітував про завершення будівництва трубопровід.

Автор: Анастасія Горбачова