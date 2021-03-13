За даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території Криму.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі рішення Радбезу про перевірку 236 депутатів на вчинення державної зради через підтримку рішення продовжити перебування російського флоту в Криму у 2010 році.

Про це він повідомив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

«Це сфальсифіковане рішення призвело до тих наслідків, коли ми за 100 доларів починаємо продавати країну. Вирішувати питання базування військового флоту через знижку на газ. Це взагалі несумісні речі», – зауважив Данілов.

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При цьому він додав, що треба хвилюватися тим нардепам, у кого після ратифікації «Харківських угод» з’явилося майно невстановленого походження.

Невдовзі він уточнив, що до чинних проблем з територіальною цілісністю призвела уся політика сучасної України.

«У нас є сучасна держава, яка почалася з 1991 року. І якби з 1991 року у нас була державницька влада, державницька позиція, якби у нас все було по закону з 1991 року, у нас би такої ганьби, як у 2010-му році, не було. І в 2017 році спокійно пішов би той флот, куди б і мав піти. Ми сьогодні після цього маємо війну, окуповану територію Донбасу і те, що відбувається. Кожен має відповідати за свої вчинки», – наголосив секретар РНБО.

Що відомо про Харківські угоди

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання зниження, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

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Автор: Яна Ставська