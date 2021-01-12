Ілон Маск поки не дав відповіді.

Президент України Володимир Зеленський запросив до музею космонавтики імені Сергія Корольова засновника SpaceX, гендиректора Tesla Ілона Маска.

Своє запрошення президент опублікував у Twitter.

"Сьогодні день народження великого українського вченого, ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Дійсно, він був одним з кращих. Я хочу запросити його давнього шанувальника, Ілона Маска, в Україну, щоб побачити музей космонавтики імені Сергія Корольова", - написав Зеленський.

На цю мить Ілон Маск не дав своєї відповіді.

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При цьому президент прикріпив до свого запрошення минулорічний пост Ілона Маска, в якому він розповідає, що спілкувався з родиною Корольова.

Сергій Корольов - український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор. Вважається основоположником практичної космонавтики.

Як Україна допомогла Ілону Маску доставити супутник на базу NASA

Раніше український транспортний літак АН - 124 "Руслан" доставив з аеропорту Тулузи на спеціальний аеропорт NASA в США супутник для компанії Ілона Маска SpaceX.

Вага вантажу - 55 тонн. Супутник був упакований в спеціальний контейнер, сконструйований французькою авіабудівною компанією Airbus.

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Автор: Катерина Лиманська