Зокрема, погоджено кандидатуру В’ячеслава Чауса.

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру нового голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Зокрема, погоджено кандидатуру В’ячеслава Чауса.

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив екс-заступницю керівника Офісу глави держави Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Андрія Прокопенка.

Читайте такожЗеленський провів кадрові перестановки в СБУКоваленко – громадська активістка, журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишня радниця трьох міністрів оборони та міністра інформаційної політики. Експерт з питань оборони та безпеки. У 2019 році була обрана народним депутатом від "Слуги народу".

Торік Коваленко вийшла заміж за 53-річного Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака. У пари в січні народилась дівчинка.

Учора, 27 липня, на брифінгу прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив про звільнення Хомчака та призначення на його посаду командувача військами оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.

Хомчак перейде на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони.

Автор: Леся Лещенко