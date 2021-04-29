Віктор Залізнюк

На цьому тижні парламент ухвалив закон №3985 щодо впровадження "електронного суду". Ця тема не є новою, швидше, це спадок нинішній владі від попередньої. Адже стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів була схвалена указом президента України ще 20 травня 2015 року. Власне ідея утворення "електронного суду" увійшла в законодавство наприкінці 2017 року разом зі змінами у процесуальне законодавство.

Що ж таке Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система "Електронний суд" або, як її ще називають "Суд у смартфоні"?

Простіше кажучи - це діяльність суду в режимі реального часу

По суті, це перенесення усіх процесів діяльності суду в електронну форму. Мова йде і про документообіг, і про розгляд судових справ, і про складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям. Простіше кажучи - це діяльність суду в режимі реального часу.

Основною перевагою "суду у смартфоні" є суттєве підвищення прозорості його діяльності та спрощення процедур комунікації з судом, між громадянами, які є учасниками судових процесів, а також їх представниками.

Наприклад, "Електронний суд" відкриває можливості в електронному вигляді направляти сторонам судові виклики та повідомлення, процесуальні документи та рішення по справі. Або ж ще одна новація - сторони зможуть дистанційно ознайомлюватись з матеріалами судової справи, подавати клопотання, заяви, сплачувати судові збори, отримувати матеріали і знайомитися з ними, подавати апеляційні, касаційні скарги, тощо.

Ухвалений закон не вносить ніяких революційних змін

Попри інформаційний галас щодо "винайдення велосипеда", ухвалений закон не вносить ніяких революційних змін, а лише запроваджує поетапне впровадження давно описаного "електронного суду". Підхід законопроекту є раціональним, оскільки поетапне впровадження "суду у смартфоні" дозволить крок за кроком рухатися до повноцінного функціонування системи, яка вже працює в більш розвинених країнах і стала ще актуальнішою у період пандемії коронавірусу.

Станом на сьогодні в Україні окремі частини "Електронного суду" уже знаходяться на фінальному етапі їх розробки. І впроваджувати їх варто, не чекаючи готовності інших підсистем, розробка яких знаходиться на початковому етапі. Якщо відкладати запуск до того часу, коли всі модулі "суду в смартфоні" будуть стовідсотково готові, це забере не один рік.

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Адже причина неодноразового відстрочення повноцінного запуску системи "електронного суду" є прогнозованою та банальною – нестача коштів для повноцінного її впровадження.

Водночас кошти, які необхідні для запуску "електронного суду", продовжують витрачатися на речі, притаманні минулому століттю: конверти, марки, папір…

Як наслідок – ходимо по замкненому колу. Тож, сподіваюсь, що поетапне впровадження електронного суду дозволить це замкнене коло розірвати і зрушити питання прозорості та доступності суду для суспільства у бік європейських стандартів.

Віктор Залізнюк, адвокат, радник, керівник практики GRADERHABER

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