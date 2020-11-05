Глава МЗС розраховує, що Верховна Рада ухвалить необхідні рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що на Україну чекають серйозні проблеми у відносинах із Заходом, якщо криза, породжена Конституційним судом, не буде врегульована швидко.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

За словами Кулеби, у зв'язку з рішенням КСУ останній тиждень був дуже драматичним, адже міжнародні партнери України "були просто паралізовані цим рішенням".

Як заявив Кулеба, якби українська влада не діяла швидко, то всі загрози, зокрема щодо призупинення фінансової допомоги Україні і функціонування безвізового режиму з Євросоюзом просто "лавиною накрили б Україну".

"Ми були на межі серйозних системних проблем, породжених одним-єдиним рішенням Конституційного суду. Тепер лавину довелося зупинити, вона не зійшла. Наші партнери побачили головне: це серйозність намірів президента й уряду щодо врегулювання всіх цих проблем і збереження антикорупційної інфраструктури. Але далі потрібно так само швидко вирішити вже ці проблеми на системній основі, а це можливо лише через рішення парламенту", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що міжнародні партнери України закликають діяти швидко.

"По-перше, якщо парламент не ухвалить ці рішення швидко, по-друге, якщо Конституційний суд збереже можливість так само зруйнувати інші важливі реформи, як він це зробив із системою електронного декларування, то у нас буде, відверто вам скажу, дуже серйозна, фундаментальна криза довіри у відносинах із західними партнерами, і я абсолютно чітко й офіційно можу про це заявити", - наголосив Кулеба.

За його словами, президенту й уряду вдалося врятувати довіру міжнародних партнерів.

"І я дуже розраховую, що народні депутати, вони так само відчуватимуть відповідальність цього історичного моменту і проголосують за рішення, які дозволять нам вийти з цієї кризи, не втративши довіру у відносинах з партнерами, а навпаки, її зміцнивши, показати, що всі ключові гілки влади готові рішуче та ефективно протидіяти будь-яким спробам зруйнувати реформи, зупинити реформи, і зруйнувати довіру у наших відносинах із західними партнерами", - сказав Кулеба.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект №4304, яким пропонується відновити норми е-декларування, які було скасовано Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" і "Слуга народу".

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Автор: Віталій Саєнко