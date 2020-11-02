На думку глави держави, якщо не відновити довіру суспільства до КСУ, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції «Слуга народу» у Верховній Раді і обговорив з депутатами необхідність перезавантаження Конституційного суду.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський під час засідання закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КСУ.

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На думку глави держави, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного суду.

«Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному суді», – сказав президент.

За його словами, у такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

«Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного суду», – підкреслив Зеленський.

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Також він закликав народних депутатів з фракції «Слуга народу» бути відповідальними під час голосування за проект державного бюджету на 2021 рік. Глава держави заявив, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Він вважає, що депутати з фракції «Слуга народу» мають нагадати українцям, що вони є сучасними політиками нового типу.

КСУ проти антикорупційної реформи: що відбувається

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

29 жовтня відкритий доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Тамара Отовська