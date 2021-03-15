Також перехворіли вже понад 300 працівників Апарату Верховної Ради.

У парламенті перехворіли або хворіють на COVID-19 понад 170 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час брифінгу.

Читайте такожРазумков розповів, яку вакцину від COVID-19 збирається обрати

Говорячи про поширення в країні коронавірусу та ініціативи щодо запровадження локдауну, спікер висловив думку, що епідемічна ситуація погіршується.

«Я навіть дивлюся за кількістю захворілих народних депутатів - вона також збільшується. Тому що вони працюють в регіонах, вони працюють з виборцями... Станом на сьогодні перехворіли або хворіє у Верховній Раді 171 народний депутат України і більше ніж 300 людей перехворіло в Апараті», - сказав Разумков.

Він нагадав, що парламент "жодного разу не йшов на локдаун".

"Ми не закривалися, ми продовжували працювати... Весь час парламент виконував свої функції, буде виконувати і надалі", - підсумував голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, заступник голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що захворіла на COVID-19. Шуляк повідомила, що в неї висока температура тіла та пневмонія, але вона продовжує дистанційно працювати.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська