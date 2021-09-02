Голова МЗС наголосив, що Україна і США від зустрічі президентів отримали те, чого прагнули.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав зустріч президента Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена переможною для обох країн.

Про це Кулеба сказав під час відеовключення з Сан-Франциско (відео опубліковане у соціальній мережі Facebook).

Голова МЗС зазначив, що "візит Зеленського до Вашингтона - це класичний приклад "win-win", тобто "перемога-перемога", коли обидві сторони отримали те, що хотіли та залишилися задоволеними".

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Кулеба додав, що під час розмови Байдена і Зеленського розглядалися питання, які стосуються майбутнього. "Тобто, нові ідеї, які потребували обговорення безпосередньо лідерами. І це обговорення відбулося. Воно було дуже щире. Я думаю, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати, і президент Байден особисто, підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому, це була дуже відверта розмова, без реверансів, і там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко ставили, і там, де є питання у Сполучених Штатів, вони їх так само дуже чітко ставили", - наголосив Кулеба і додав, що президенти поговорили відверто.

Як відзначив голова МЗС, усі обговорені президентами України і США ідеї вже "взяті у роботу".

"Президенти доручили і міністрам закордонних справ, своїм зовнішньополітичним радникам і безпосередньо своїм офісам відпрацювати ідеї, які вони обговорили. Але це ідеї, які будуть рухати вперед українсько-американські відносини і зміцнювати безпеку України і безпеку Європи загалом", - сказав Кулеба.

"У сухому залишку, зараз вам будуть розказувати багато – і те не так, і це не так, і той не туди подивився, і там не те написано, але два історичних моменти: візит відбувся у надзвичайно складний для Сполучених Штатів час, але Україна є пріоритетом, важливою країною, і (у США) знайшли час для предметної розмови з Україною, і друге, усі результати візиту є у спільній заяві України і США", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Україна та США представили "безпрецедентно сильну заяву", яка виводить двосторонні відносини на новий рівень.

"Далі буде багато роботи. Ми будемо працювати. Незабаром відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства України та США, на якому зокрема буде розглянутий План трансформації України, і зрештою, усе буде добре", - наголосив Кулеба.

Візит Зеленського до США

1 вересня у Вашингтоні відбулась зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена. На ній Байден заявив про бажання відвідати Україну, сторони досягли низки домовленостей.

Новий пакет допомоги, про який президент США оголосив під час візиту Зеленського до Білого дому, включає ПТРК "Джавеліни" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.

Також Байден гарантував введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

За підсумками зустрічі двох президентів був опублікований повний текст спільної заяви України та США.

Автор: Віталій Саєнко