Зустріч відбудеться 10 лютого.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чого чекає українська сторона від зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату" у Берліні.

Про це він розповів в ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1".

Він вважає, що зараз необхідно якмога довше тримати Росію на дипломатичному треку.

"Зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб тримати Росію на дипломатичному треку. Якщо зупиниться дипломатія, то не залишиться нічого, крім гармат, ракет і іншої зброї, яка буде застосована. Тому чим довше триває дипломатія, тим краще", - відзначив Кулеба.

Читайте такожГолови МЗС України і Франції назвали крок, який Росія може зробити для деескалаціїМіністр розповів, що на наступній зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату" українська сторона хоче обговорити можливість розблокування роботи ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Програма максимум на цю зустріч в четвер - це домовитися про розблокування роботи Тристоронньої контактної групи", - сказав він.

Нагадаємо, що політичні радники лідерів "нормандського формату" (України, Німеччини, Франції, Росії) зустрінуться 10 лютого у Берліні.

Нормандський формат: остання зустріч радників

26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч реанімацією цього формату переговорів.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.

Між тим, самі лідери "нормандської четвірки" востаннє збирались на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього вони зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. Після Парижа новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.