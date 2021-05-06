Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що за часів президентства Дональда Трампа, у 2017-2021 роках, Україна зосереджувалась на збереженні двопартійної підтримки США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що роки президентства Дональда Трампа були "складними" для України.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Це був складний час, і в той момент ми усі зосереджувались на одній справі... на збереженні двопартійної підтримки у Сполучених Штатах", - зауважив Кулеба.

Міністр додав, що український уряд продовжить докладати зусиль до розвитку відносин з демократами і республіканцями у США, щоб забезпечити, аби відносини між країнами спиралися на більш "твердий ґрунт".

Окремо Кулеба сказав, що йому невідомо про будь-який офіційний запит від ФБР стосовно адвоката Трампа Рудольфа Джуліані.

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У повідомленні телеканалу зазначає, що минулого місяця федеральні агенти отримали ордер на обшук у будинку Джуліані на Мангеттені у зв'язку з довготривалим розслідуванням його причетності до справ в Україні в останні роки президенства Трампа. Зокрема, у 2019 році вибухнув скандал через звинувачення, що Трамп чинив тиск на президента Володимира Зеленського перед президентськими виборами в США з метою проведення розслідування щодо сина Джо Байдена Гантера Байдена в Україні.

Кулеба наголосив, що Україна "буде відкритою, щоб допомогти" ФБР, якщо бюро звернеться з будь-яким запитом, оскільки країні "нічого приховувати".

Глава МЗС зауважив, що не може сказати, чи були дії Джуліані кримінальними, але висловив думку, що Джуліані "безсумнівно грав у політику і поставив під ризик ситуацію для України і для відносин країни з Вашингтоном".

"Ми зробили усе можливе, аби уникнути пастки і зберегти двопартійну підтримку із Сполучених Штатів", - підкреслив Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко