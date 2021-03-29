За словами міністра, такого аксесуару в його шафі немає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про нібито купівлю собі куртки за 620 тисяч гривень, про яку раніше повідомляли низка джерел.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" очільник МОЗ назвав подібні заяви "повним абсурдом".

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"Я думаю, що у хворій уяві наших політиків вона дійсно існує. Я ж не думаю, що якась здорова людина може серйозно відноситися до того, що можливо купити одежу за такі ідіотські кошти. З точки зору вартості її. Ну, її не просто у моїй шафі немає. Я вважаю, що це якийсь повний абсурд", - зазначив він.

"Куртка Степанова": про що йде мова

Раніше деякі ЗМІ писали про те, що міністр нібито вдягається в куртку італійського бренду Kiton.

Про це очільника МОЗ у Верховній Раді запитав нардеп Гео Лерос, заявивши, що куртка Степанова нібито коштує 620 тисяч гривень. Через це в сесійній залі сталася перепалка.

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Автор: Юрій Годован