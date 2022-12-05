МЗС закликає партнерів з країн Заходу якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував повідомлення про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні.

"Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", - написав він у Facebook.

Падіння ракети у Молдові: що відомо

Біля міста Бричани у Молдові впала ракета. Її знайшла прикордонна поліція, котра посилила патрулювання на тлі російської ракетної атаки на Україну: ракету знайшли у фруктовому саду.

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У МВС Молдови жодних додаткових відомостей про тип ракети та обставини її падіння на території країни не уточнили.

31 жовтня в Молдові впала одна з російських ракет, випущених по Україні. У МВС Молдови зазначили, що ніхто не постраждав, але в кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

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