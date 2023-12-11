Планується знизити на час дії воєнного стану мінімальний кількісний склад депутатських груп.

На сьогодні у Верховній Раді є багато народних депутатів, які хочуть дострокового припинення своїх повноважень. Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

При цьому він не назвав, скільки таких бажаючих відмовитись від депутатського мандату.

За його словами, працювати в парламенті із зменшенням кількості народних депутатів стає все важче, оскільки часто близько 10% парламентарів можуть кожен раз хворіти чи перебувати у відрядженнях.

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"Для мене це дійсно удар ( йдеться про зменшення кількості народних депутатів у ВР через достровкове припинення повноважень до 401 – УНІАН), як для людини, яка відповідає за збір голосів і проведення законопроектів", - зазначив Арахамія, який очолює фракцію, котра сама створила коаліцію. При цьому додав, що в кожній організаціії під час війни є певні виклики.

Арахамія повідомив, що є депутати, які хочуть піти з парламенту.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту набагато більше, але ми не відпускаємо вже людей – кажемо, що не будемо за це голосувати ( для дострокового припинення повноважень нардепа необхідно голосування в залі мінімум 226 голосами "за" - УНІАН), тому, що люди мають досидіти до кінця і ухвалювати необхідні для держави закони", - зазначив він.

За його словами, зараз пропонується також внесення змін до Регламенту, щоб знизити мінімальний кількісний склад депутатських груп ( на сьогодні якщо в депутатській групі стає менше ніж 17 нардепів, то її діяльність припиняється – УНІАН). За його словами, йдеться до зниження цієї цифри до 14 або 15 нардепів. При цьому додав, що важливо зберегти групи, які на сьогодні є в парламенті.

Позбавлення мандатів нардепів - деталі

Як відомо, Верховна Рада України рекордно втрачає народних депутатів. На сьогодні в парламенті 400 нардепів і один ще на підході по списку "Батьківщини". По Конституції має бути 450 парламентарів, але через окупацію Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей у 2019 році було обрано лише 424. Для ухвалення законопроектів потрібно 226 голосів. Для змін до Конституції потрібно лише 300 голосів, але під час воєнного стану це робити заборонено.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада України проголосувала за припинення повноважень трьох народних депутатів України - Максима Єфімова (група "Відродження України"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина"). За постанову про дострокове складення повноважень Данілова проголосував 291 народний депутат. Він написав заяву, в якій було сказано, що виходить з фракції "Батьківщина" (а це вже підстава для позбавлення його мандату, оскільки він обирався по списку партії "Батьківщина", - УНІАН) і складає депутатські повноваження. Тепер до парламенту замість нього зайде депутат, який був у списку партії наступним.

За дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова, який входив до групи "Відновлення України", що утворилася після заборони партії і відповідно фракції "Опозиційна платформа за життя", і в ній були в більшості саме депутати цієї фракції, проголосувало 283 народних депутати. Єфімов був співголовою цієї групи.

Він обирався до парламенту в окрузі №48 в Донецькій області. В таких випадках мають бути проведені вибори в окрузі, а це у час війни неможливо. Тому в парламенті мінус один мандат. Єфімов сам написав заяву про складення депутатських повноважень, не вказуючи причину цього кроку.

Також парламент проголосував за дострокове припинення повноважень народного депутата Шпенова. "За" це рішення проголосувало 289 народних депутатів. Він обирався у виборчому окрузі №37 Дніпропетровської області. У парламенті був позафракційним. Сам написав заяву про складення повноважень, не вказавши причину. Відповідно через неможливість проведення виборів, - це ще мінус один мандат.

Як відомо, до цього голосування в парламенті налічувалося 403 народних депутати, оскільки два депутати були "мажоритарниками", і вибори не можуть бути проведені, то тепер у парламенті вперше залишається рекордно мала кількість нардепів - 401.

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