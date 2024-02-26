За словами Пєскова, "женевський формат" є "дивним".

Обговорення мирного плану президента України Володимира Зеленського, яке не передбачає участі Російської Федерації, є несерйозним та сміхотворним. Про це під час брифінгу у Кремлі заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Спікер назвав "дивним" "женевський формат" мирних переговорів щодо обговорення плану Зеленського.

"Ні, жодних контактів на цю тему не було. Наскільки ми розуміємо, там йдеться ось про цей дивний женевський формат - конференцію з обговорення мирного плану Зеленського. Ми неодноразово говорили, що щонайменше це дивний формат, тому що якийсь мирний план обговорюється без участі Росії, що саме по собі несерйозно і навіть сміхотворно", - сказав Пєсков.

Саміт миру: що відомо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак допустив участь Росії у саміті щодо "формули миру". За його словами, на захід у Швейцарії, який стосуватиметься формули миру, планується запросити понад 160 країн.

При цьому, як сказав Єрмак, після першої зустрічі "ми беремо певний час" для того, щоб підготувати спільний план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення та подолання криз, які створила ця війна.

"Коли цей план буде створено без будь-яких посередників десь під столом, а відкрито і за участю усіх країн, які з нами пройдуть цей шлях, - на другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо представників Російської Федерації", - підкреслив глава ОП.

На прес-коференції президент Володимир Зеленський пояснив, на який результат очікує від весняного "саміту миру". За його словами, перший, інавгураційний, саміт відбудеться навесні у Швейцарії.

Говорячи про другий саміт, Зеленський сказав: "Ми хотіли б, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. І я думаю, що також в найближчі тижні-місяці ця інформація обов’язково з’явиться".

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