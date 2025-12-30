Зеленський пояснив, чи є насправді у Путіна бажання досягти миру в Україні

Він сказав, що заяви про мир, які звучать з боку РФ, це лише повідомлення для президента США.

Заява Володимира Путіна про мир в Україні – це лише повідомлення для президента США Дональда Трампа, а не справжні наміри російського диктатора. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Незважаючи на зростання кількості загиблих серед російських військових, Путін не хоче миру, сказав Зеленський. Його запитали, чи є хоч якісь ознаки того, що Путін може хотіти миру, особливо на фоні посилення атак Росії на Київ наприкінці року, Володимир Зеленський відповів: "Ні, якщо бути чесним. Я не чую цього публічно. Він не говорить про мир. Навпаки – каже, що може піти далі. Це не сигнали миру".

Він висловив переконання, що для того потрібні як діалог, продовження спроб дипломатичного врегулювання, так і тиск з боку США, тобто санкції.

Відео дня

"У нього є інструменти, і я вважаю, що він намагається досягти миру", - зазначив Володимир Зеленський.

Також він зауважив, що, незважаючи на позитивні відгуки Трампа про розмову з Путіним, російському диктатору довіряти не можна:

"Я не довіряю Путіну. Він не хоче успіху для України. Він не хоче посилення санкцій. Може говорити про "дешеву електроенергію", але нам це не потрібно. Ми заплатили надто високу ціну - життями. Нам нічого від них не потрібно. Це лише повідомлення для Трампа, спосіб комунікації, але насправді це неправда".

Після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що вони досягли згоди на 90% щодо проекту плану з 20 пунктів, попри те, що Москва не виявила жодних ознак поступок щодо своїх територіальних вимог.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Флориді. Під час тригодинної зустрічі вони обговорювали деталі мирного плану, узгодивши його на 90 відсотків. Невирішенним залишається питання територій, а саме - вимога Росії територіальних поступок з боку України. Також неврегульоване питання контролю над Запорізькою АЕС, яка з 2022 року залишається в окупації.

За оцінками, зустріч не стала проривом. Однак діалог, що триває, вже розцінюється, як успіх. Зокрема, успіхом вважають те, що Трамп залишається залученим у процес переговорів та відмовився від жорстких дедлайнів для фінального підписання угоди про мир.

Вас також можуть зацікавити новини: