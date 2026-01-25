Миротворці замість окупації: Україна і США обговорили альтернативний сценарій для Донбасу, - NYT

Ця тема стала ключовою на тлі відмови Києва виконати вимогу Москви про передачу під контроль Росії всього регіону.

Українські та американські переговірники розглядають варіант введення нейтральних сил як миротворців у частину Донецької області або формування там демілітаризованої зони.

Обговорення статусу Донбасу стало одним з найскладніших питань під час дводенних переговорів України, США і Росії в Абу-Дабі (ОАЕ), пише The New York Times. Повідомляється, що українська влада категорично відхилила вимогу Росії передати їй контроль над усією Донецькою областю.

Росія, в свою чергу, відкидає будь-які варіанти врегулювання територіального питання, які відрізняються від домовленостей, нібито досягнутих між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним на саміті на Алясці минулого літа, згідно з якими Україна повинна поступитися непідконтрольними територіями в регіоні окупантам.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що російська делегація робить все, щоб підсумкова угода відповідала саме цим домовленостям Трампа і Путіна.

Для України будь-який компроміс щодо контролю над східними територіями буде гірким після більш ніж десятиліття кровопролиття при захисті цього регіону, що почалося з першого російського військового вторгнення в 2014 році, заявляють журналісти.

Загальний хід переговорів

При цьому, незважаючи на розбіжності щодо територій, президент України Володимир Зеленський назвав зустріч в Абу-Дабі конструктивною і натякнув на прогрес. "За наявності готовності рухатися вперед – а Україна готова – відбудуться подальші зустрічі, можливо, вже наступного тижня", – повідомив він.

Також Зеленський зазначив, що делегації обговорили роль США в "моніторингу та нагляді за процесом припинення війни". Військові представники сторін вже склали список питань для наступного раунду.

Що ще відомо про переговори, що відбулися в ОАЕ

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ відправила на переговори в Абу-Дабі"найкращого переговірника Путіна". До російської делегації увійшли три особи: начальник ГРУ Ігор Костюков, перекладач Ілля Курепов і він.

Крім того, ми також розповідали про те, якими були взаємодії України та РФ на переговорах. Переговори включали як спільні зустрічі американських посередників з російськими та українськими переговірниками, так і пряму зустріч росіян та українців без присутності американців.

