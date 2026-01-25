Миротворці замість окупації: Україна і США обговорили альтернативний сценарій для Донбасу, - NYT

Українські та американські переговірники розглядають варіант введення нейтральних сил як миротворців у частину Донецької області або формування там демілітаризованої зони.
Обговорення статусу Донбасу стало одним з найскладніших питань під час дводенних переговорів України, США і Росії в Абу-Дабі (ОАЕ), пише The New York Times. Повідомляється, що українська влада категорично відхилила вимогу Росії передати їй контроль над усією Донецькою областю.
Росія, в свою чергу, відкидає будь-які варіанти врегулювання територіального питання, які відрізняються від домовленостей, нібито досягнутих між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним на саміті на Алясці минулого літа, згідно з якими Україна повинна поступитися непідконтрольними територіями в регіоні окупантам.
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що російська делегація робить все, щоб підсумкова угода відповідала саме цим домовленостям Трампа і Путіна.
Для України будь-який компроміс щодо контролю над східними територіями буде гірким після більш ніж десятиліття кровопролиття при захисті цього регіону, що почалося з першого російського військового вторгнення в 2014 році, заявляють журналісти.
Загальний хід переговорів
При цьому, незважаючи на розбіжності щодо територій, президент України Володимир Зеленський назвав зустріч в Абу-Дабі конструктивною і натякнув на прогрес. "За наявності готовності рухатися вперед – а Україна готова – відбудуться подальші зустрічі, можливо, вже наступного тижня", – повідомив він.
Також Зеленський зазначив, що делегації обговорили роль США в "моніторингу та нагляді за процесом припинення війни". Військові представники сторін вже склали список питань для наступного раунду.
Що ще відомо про переговори, що відбулися в ОАЕ
Раніше УНІАН повідомляв, що РФ відправила на переговори в Абу-Дабі"найкращого переговірника Путіна". До російської делегації увійшли три особи: начальник ГРУ Ігор Костюков, перекладач Ілля Курепов і він.
Крім того, ми також розповідали про те, якими були взаємодії України та РФ на переговорах. Переговори включали як спільні зустрічі американських посередників з російськими та українськими переговірниками, так і пряму зустріч росіян та українців без присутності американців.