Політик взяв участь у молебні з нагоди Водохреща

П'ятий президент України Петро Порошенко перед засіданням Печерського райсуду відвідав Михайлівський Золотоверхий собор. Політик взяв участь у молебні з нагоди Хрещення Ісуса Христа.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій.

Порошенко взяв участь у Божественній літургії з нагоди Водохреща, яке відзначають православні українці щорічно 19 січня. Крім того, політик взяв участь у молебні з нагоди свята.

У собор він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко. Вони були в масках.

Читайте такожСуд оголосив запобіжний захід Порошенку (відео)Після служби наставник Михайлівського собору Агапіт підійшов до п'ятого президента та дозволив поцілувати хрест, благословивши політика. Для цього Порошенко зняв маску.

Також політик традиційно влаштував фотосесію перед собором зі своїми шанувальниками.

Справа Порошенка - що відомо

Рішення про запобіжний захід Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Нардеп повернувся в Україну через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит у ДБР.

Порошенка підозрюють у тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду і створення терористичної організації.

Читайте також"Захисти Пороху": "ЄС" кличе прихильників Порошенка під Печерський судРаніше в рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" і куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенко.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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