За даними слідства, 122 га землі вартістю 26,9 млн грн було незаконно передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина нардепа.

На Закарпатті екс-голові Воловецької райдержадміністрації повідомлено про підозру у незаконному виділенні земель сім’ї народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га.

"Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді. Вони використовувалися під розміщення оздоровчого комплексу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у цих приміщеннях виявлено витвори мистецтва – понад 300 картин відомих художників, елітні транспортні засоби – Bentley, Maybach. На вилучене майно та земельні ділянки накладено арешт. Наразі триває процедура передачі їх в АРМА.

Колишньому голові Воловецької райдержадміністрації Закарпатської області повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Як уточнили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, йдеться про незаконну передачу землі під розміщення комплексу "Ведмежа діброва".

За інформацією поліції, кінцевими бенефіціарами товариств, яким було незаконно передано вказані землі, є дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Справа проти Медведчука

Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК).

Він перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо про його втечу.

12 квітня Медведчука затримали. Наразі він перебуває під вартою.

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