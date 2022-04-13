Голова Верховної Ради наголосив, що це станеться "найближчим часом".

Найближчим часом фракції "Опозиційна платформа - За життя" в українському парламенті не буде.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я не хочу зараз робити спойлер. Але, я думаю, що найближчим часом такої фракції ("ОПЗЖ" - УНІАН) в парламенті України не буде", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, що 28 березня співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив про зупинення існування політсили.

Від початку війни Росії проти України ОПЗЖ фігурувала у гучних скандалах.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука - нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна. Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями. У перші дні війни він втік з-під домашнього арешту.

Глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна. У Кремлі відповіли, що Медведчук не є громадянином РФ, тому про обмін вони наразі не думають.

Колеги Медведчука по фракції також покинули Україну під час війни. Зокрема, так зробив Ілля Кива. З-за кордону одіозний Кива неодноразово вмикався в ефір російських пропагандистів із антиукраїнськими заявами. На другий день війни Киву виключили з фракції. Його підозрюють у держзраді.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович перебуває в Ізраїлі, адже нібито пережив операцію та відновлюється після неї.

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