Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що не бачив проектів рішень РНБО про запровадження санкцій стосовно екс-президента Петра Порошенка.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що колишній президент Петро Порошенко не є «ворогом України».

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Зокрема, в очільника МВС запитали, чи будуть певні рішення РНБО стосовно Порошенко.

"Я не бачив таких документів", - сказав Аваков.

Він висловив думку, що влада діяла б неправильно, якби почали якісь дії проти екс-президента.

"Я не вважаю, що зараз правильно діяти в цьому напрямку", - сказав міністр.

"Є претензії до політика Порошенка? Пред'явіть їх у даному випадку в судовому порядку із захистом, з адвокатурою і з прозорим судовим процесом. Порошенко - не ворог України, Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії, ми його не обрали президентом ... Його значна частина населення все ще підтримує. Він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко фігурує в понад 10 кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР.

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Автор: Віталій Саєнко