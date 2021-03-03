Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що колишній президент Петро Порошенко не є «ворогом України».
Читайте такожАваков не вірить у тотальний військовий наступ Росії на УкраїнуПро це Аваков сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Зокрема, в очільника МВС запитали, чи будуть певні рішення РНБО стосовно Порошенко.
"Я не бачив таких документів", - сказав Аваков.
Він висловив думку, що влада діяла б неправильно, якби почали якісь дії проти екс-президента.
"Я не вважаю, що зараз правильно діяти в цьому напрямку", - сказав міністр.
"Є претензії до політика Порошенка? Пред'явіть їх у даному випадку в судовому порядку із захистом, з адвокатурою і з прозорим судовим процесом. Порошенко - не ворог України, Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії, ми його не обрали президентом ... Його значна частина населення все ще підтримує. Він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - заявив Аваков.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко фігурує в понад 10 кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР.
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