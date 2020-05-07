Україна чекає на нового посла США. Чи слід радіти кандидатурі Кіта Дейтона

Катерина Одарченко

На початку травня Білий дім повідомив про номінування 71-річного Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат. Місце посла вільне ще з травня 2019 року, після відкликання, з ініціативи Дональда Трампа, попереднього представника США в Україні - Марі Йованович.

Що відомо про Кіта Дейтона? Це американський генерал-лейтенант у відставці. Військову кар’єру він почав ще у 1970 році, в армії США чотири рази займав командні посади як офіцер-артилерист, був офіцером з оперативних питань і начальником штабу. Він здобував освіту в ряді елітних навчальних закладів - Коледжі Вільяма і Мері, Кембріджському університеті та Університеті Південної Каліфорнії, мав стипендіальну програму в Гарвардському університеті, а також навчався в Російському інституті армії США в Гарміш-Партенкірхені (Німеччина). Зараз це Європейський центр дослідження питань безпеки ім. Дж. Маршалла, який Дейтон очолює з 2010 року. До цього американський генерал був координатором безпеки США в Ізраїлі та Палестинській автономії. У жовтні 2010 року поїхав з Ізраїлю, а у грудні 2010 року вийшов у відставку. У листопаді 2018 року міністр оборони США Джеймс Меттіс призначив Дейтона на посаду старшого радника США з оборони в Україні.

Період відсутності посла США в Україні став досить складним для відносин між Києвом та Вашингтоном

Колишні американські посли в Україні вважають, що для україно-американських відносин призначення Дейтона – чудова новина. Мовляв, це дасть поштовх для посилення залученості США до реформ у сфері безпеки та українській оборонній сфері, а також пожвавить співпрацю за іншими напрямами. Адже період відсутності посла США в Україні, особливо, якщо брати до уваги роль українського питання в імпічменті Дональда Трампа, став досить складним для відносин між Києвом та Вашингтоном.

Екс-посол США в Україні Вільям Тейлор називає Дейтона військовим професіоналом, який не має партійної приналежності, але якого дуже поважають. Тому затвердження його кандидатури в Сенаті «буде легким». Однак чи зможе новий посол сприяти виробленню єдиної американської позиції щодо України? Інший екс-посол Джон Гербст впевнений, що так. «Нам потрібен посол, тому що це посилає чіткий сигнал: США зацікавлені в Україні», - заявив він.

Дипломат переконаний, що Дейтон для України є чудовим варіантом, оскільки він має глибокі зв'язки з Пентагоном та Державним департаментом США. Саме ці дві важливі структури американського уряду відіграють вирішальну роль у процесі підтримки України.

Крім того, за словами колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, «генерал Дейтон був старшим радником Пентагону з питань оборони в Україні останні кілька років, тому він розуміє ситуацію в Україні». «І йдеться не лише про конфлікт з Росією. Йдеться про більш широку проблематику країни. Так що Дейтон – це дуже хороший вибір», - заявив Пайфер.

З такою думкою погоджується і екс-посол України в США Валерій Чалий. За його словами, Дейтону не треба ознайомлюватись із ситуацією: «На своїх колишніх посадах, а також директора Європейського центру безпекових досліджень імені Джорджа Маршалла у німецькому місті Гарміш-Партенкірхен він багато в чому займався Україною».

Отже, якщо затвердження Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні пройде успішно, то Україна, в першу чергу, отримає досвідченого професіонала, досить обізнаного з українською проблематикою. Це призначення забезпечить послідовну підтримку з боку США реформ в Україні. Генерал Дейтон чітко розуміє інтереси та дії Кремля та знає, як цьому протистояти. Варто також зазначити, що він має важливий досвід врегулювання конфліктів, що може стати позитивним фактором для протистояння російській агресії на Донбасі та окупації в Криму.

Катерина Одарченко, політтехнолог «SIC GroupUkrainе»