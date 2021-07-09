Никифоров порадив зачекати, поки книжка з’явиться у продажі.

Новопризначений прес-секретар глави держави Сергій Никифоров вважає, що Офісу президента не доведеться «виходити з реакцією» до журналістів після появи на полицях книгарень книжки Юлії Мендель «Кожен з нас – президент».

Про це він розповів під час свого першого брифінгу в ОП 9 липня.

Він пояснив, що Мендель натякнула на відсутність викривальних політичних тем у мемуарах, про що заявляла під час анонсу роботи.

«Якраз сьогодні бачив інтерв’ю Юлії Мендель одному з телеканалів, в якому вона зізналася, що там (у мемуарах – ред.) скандалів очікувати не варто, тому що вона поважає свої певні зобов’язання перед людьми, з якими працювала, і що інсайдів не буде. Тому я вважаю, що нам нічого коментувати не доведеться. Все ж таки, давайте дочекаємося, поки книга вийде. І що там буде написано. Якщо це стосуватиметься якогось фактажу, то тоді вже будемо виходити до вас з реакцією», – відповів Никифоров.

Читайте такожМендель може стати позаштатною радницею Єрмака – ЗМІСергій Никифоров був призначений новим речником президента Володимира Зеленського указом від 9 липня. З 2019 до квітня 2021 року цю посаду обіймала Юлія Мендель.

Наразі указу про її нове призначення на Банковій на сайті ОП немає. Хоча напередодні радник керівника Офісу Михайло Подоляк стверджував, що колишня прес-секретарка, імовірно, стане позаштатним радником Андрія Єрмака.

Нещодавно екс-речниця глави держави презентувала свою книжку «Кожен з нас – президент», яка з’явиться у продажі 11 липня.

Мемуари присвячені політичній кар’єрі Мендель та її баченню «самоідентифікації українців», а також ролі мови в об’єднанні нації.

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Автор: Яна Ставська